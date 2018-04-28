ESKİŞEHİR:
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28 Nisan 2018 Cumartesi 10:26

Başkan Ataç’tan Zeydan’a hayırlı olsun ziyareti

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yapılan seçim sonrasında yeniden göreve gelen Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in...

Başkan Ataç'tan Zeydan'a hayırlı olsun ziyareti
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Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yapılan seçim sonrasında yeniden göreve gelen Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in de bulunduğu ziyarette Zeydan’ı tebrik eden Başkan Ataç başarılar dileyerek, “Bugün Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan’ı ziyaret ederek hayırlı olsun dedik. Ömer Başkan bu görevi layığı ile yürütüyor, nitekim yönetimi ile birlikte yeniden göreve geldi. Kendisini ve arkadaşlarını kutluyorum, başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretten ötürü memnun olduğunu belirten Ömer Zeydan ise “Geçirdiğimiz seçimin ardından Belediye Başkanımız Ahmet Ataç ve Milletvekilimiz Utku Çakırözer sağ olsunlar bizi kutlamak için nazik bir ziyarette bulundular. Kendilerine Eskişehir Ticaret Borsası’nın yönetim kurulu, meclis kurulu ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Bizler belediyelerimizden aldığımız güç ile daha kaliteli hizmet vermeye devam ediyoruz. Ahmet Ataç’tan tarıma desteklerinin devam edeceğini duyduk, bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Bundan sonra da Eskişehir tarımı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz, tekrar teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.
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