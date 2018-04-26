Başkan Bozkurt’tan Ünal’a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Eskişehir Pancar Ekicileri Kooperatifi 67. Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkanlığa seçilen Halil Ünal’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti İnönü İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Başkan Bozkurt, Halil Ünal ve ekibine yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi. Olağan Genel Kurulu sonrası yeniden başkanlığa seçilen Halil Ünal ise, Başkan Bozkurt’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.