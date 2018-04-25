Başkan Buluşan üreticinin sorunlarını Milletvekili Avcı’ya anlattı

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, 77 yıl önce çıkarılan ve hiçbir değişiklik yapılmayan Çiftçi Malları Koruma Kanunu hakkında AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile görüştü.

Başkan Buluşan, mevcut yasada hiçbir güncellenmenin yapılmadığını aktararak, “1941 tarihli 4081 sayılı Çiftçi Malları Korunması hakkındaki kanun 77 yıldır güncellenemiyor. 1941 yıllarının şartlarına göre çıkan kanun bugün yetersiz kalmaktadır. Türkiye genelinde binin üzerinde Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı ve 30 bin civarı bekçisi vardır. Bugünün şartlarından ve gelişmelerinden mahrum bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Çiftçi Malları Koruma Kanunu çok köklü bir kanun, çiftçiye ve tarıma verdiği hizmetle ekonomik katkı sağlayan, kanunun güncellenmesiyle çok daha verimli hizmet verebilecek bir kurum. 1941 yılında çıkan kanunla Jandarma ve polisimizden sonra; kırsalda tarım arazilerinde üreticilere ait ürünleri koruyor. Kolluk kuvveti olarak görev yapan bekçilerimizin de SSK, maaşları da çiftçilerimizden dönüm başı alınan ücretle karşılanıyor. Diğer kolluk kuvvetleri gibi bekçilerin giderleri de devletimiz tarafından karşılanmalı. Böylece daha eğitimli, yetkili bekçilik sitemi gelmeli. Yıllardır kanun ile ilgili bir değişiklik gündeme geldiğinde hep 34. madde üzerinde durulmaktadır. Bir kanun tek bir maddede ele alınmaktadır. Buda ayrımcı ve kişiye özel karar çıkıyormuş gibi algılanmaktadır. Son değişikliğe göre 34 madde de “ isteğe bağlı” ibaresinin çıkarılması gerekmektedir. Bunun çiftçiler arasında ayrıştırıcı, kurumu ve bekçiyi görev yapamaz hale getireceği aşikardır. Yapılması gereken kanunun bütünüyle ele alınması günümüz şartlarına uygun hale getirilmesi hatta en son mecliste Orman ve Su İşleri Bakanımızın dediği gibi yönetmelik çıkartılması uygulamanın ülkede her yerde herkese aynı şekilde olmasını sağlar” dedi.

SORUNLARIMIZI BAKANLIĞA AKTARACAK

Sorunun çözülmesi için AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı’yı ziyaret ettiklerini ifade eden Buluşan, "Öncelikli isteğimiz çiftçiden ücret alınmaması. Yapılan iş kişiye özel değil her ilçede ki tarım arazilerinin tamamı. Son yıllarda siyasilerimizin de katıldığı ‘’ÇMK. Başkanlıkları ne işe yarıyor, kapatalım ‘’ gibi düşünceler; yıllardır tarım arazilerinde bekçilik yapmalarını zorlaştırmaktadır. Çünkü çözüm bulmak yerine 77 yıl önce kanunla kurulan ve tarım alanlarında hala ihtiyaç duyulan bir kurumu kapatma yerine kanunda düzenleme yapılarak çiftçiye ücretsiz hizmet edilmesi sağlanmalıdır. Bin başkanlığın 30 bin bekçinin hizmet verdiği ÇMK. Başkanlıklarını yok saymamız yıllardır verilen hizmete ters düşer. Tarım Orman ve Köy İşleri komisyonunda da ÇMK Bşk. hakkında sadece 34. Madde ele alınıp ‘’isteğe bağlı ‘’ibaresi konulması; Milletvekillerimizde koruma başkanlıklarındaki sorunları sadece çiftçimizin yıllık aidat ödediği ve hiçbir hizmet yapılmadığı algısı yaratılmış olduğu göstermektedir. Sorunların kökten çözülmesi için Eskişehir Milletvekilimiz, Eski Bakanımız Nabi Avcı’yı makamında ziyaret ettik. Sorunlarımızı özetle anlattık ve dosyamızı verdik. Sayın Bakanımız Nabi Avcı bizleri dinledi. Sorunu önce Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonuna daha sonra sorumlu Bakanlıklara aktaracağını söyledi. Erken seçim gündemi ile genel kurul salonuna geçen Bakanımız Nabi Avcı’yı Tepebaşı Ziraat Odası hizmet binamıza davet ederek yeni projelerimizi sunacağımızı belirtip kendilerine teşekkür ettik” dedi.