Başkan Kalın, kınalı kuzularla bir araya geldi

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın her platformda gençlerle bir arada olmaya devam ediyor. Son olarak ilçede askere gidecek gençlerin akşam asker eğlencesine katılan ve gençlerle birlikte zeybek oynayan başkan Kalın, dün de vatani görevini yapacaklarla kahvaltıda buluştu. Peygamber Ocağı’na gidecek olan gençlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kalın, Mehmetçiklere Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Vatani görevini yerine getirecek olan gençlerin her zaman yanında olduğunu belirten Başkan Kalın, "Vatani görevinizi hakkıyla ve hakkaniyetiyle yerine getirmek için elinizden geleni yapın. Vatanınıza, milletinize, devletinize, bayrağınıza sahip çıkın. Bir sıkıntınız derdiniz olursa her zaman yanınızda olduğumu biliyorsunuz. Allah vatani görevini yapan tüm ana kuzularının yar ve yardımcısı olsun. Allah sağ salim sevdiklerine kavuştursun. Dualarımız sizlerle. Seyid Battal Gazi’nin torunlarına, Allah için sefere çıkan Mehmetçiklerimize, hayırlı teskereler diliyorum” şeklinde konuştu.

Türk bayrağına yakışır bir şekilde vatani görevlerini yerine getireceklerini ifade eden gençler ise Başkan Kalın’ın kendilerine desteklerinden dolayı duydukları memnuniyeti belirterek teşekkür ettiler.