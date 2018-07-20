ESKİŞEHİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 14:31

Başkan Kurt öğrencilere Eskişehir’i anlattı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde bulunan Alkim Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri ve veliler ile bir araya geldi.Odunpazarı Belediye Meclis Salonunda öğrenci ve velilerle bir araya gelen Başkan...

Başkan Kurt öğrencilere Eskişehir'i anlattı
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Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde bulunan Alkim Ortaokulu 5’inci sınıf öğrencileri ve veliler ile bir araya geldi.

Odunpazarı Belediye Meclis Salonunda öğrenci ve velilerle bir araya gelen Başkan Kurt, öğrencilere Odunpazarı ve Eskişehir hakkında bilgi verdi. Odunpazarı Belediyesi’nin çalışmaları hakkında da öğrencilere kısa bir bilgi veren Başkan Kurt, öğrencilere Dazkırı Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi’nin kardeş belediye olduğunu söyledi.

Dazkırı Belediyesi ve Başkan İsmail Taylan’ın desteğiyle Eskişehir gezisi düzenlediklerini ifade eden öğrenciler, Başkan Kurt’un ziyaretinin ardından Tarihi Odunpazarı Bölgesi, Daktilo Müzesi, Fotoğraf Müzesi, Lületaşı Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Balmumu Heykeller Müzesi, Masal Şatosu, Hayvanat Bahçesi ve Su Altı Dünyası’nı gezdi.

Öğrenciler, Eskişehir’i ve Odunpazarı’nı çok beğendiklerini belirtti.
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