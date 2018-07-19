Başkan Kurt, Türkiye Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğini makamında ağırladı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Dernek Başkanı Hacı Şahin ve Yönetim...

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Eskişehir Şubesi yöneticileri ile bir araya geldi.

Başkan Kurt’un makamında gerçekleşen ziyarete Dernek Başkanı Hacı Şahin ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Başkan Kurt’a dernek çalışmaları hakkında bilgi veren Dernek Başkanı Hacı Şahin, Odunpazarı Belediyesi ile her zaman yakın ilişkiler içerisinde olduklarını vurgulayarak, Başkan Kurt’a derneklerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Başkan Kurt ise, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yönetimine gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Şehit yakınları ve gazilerimiz bizlerin onurudur. Vatan savunması gibi çok kutsal bir görevde şehit düşen kardeşlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Şehitlerimizin aileleri bize emanettir. Her zaman yanınızdayız” dedi.