ESKİŞEHİR:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:35

Başkan Kurt’tan Prof. Dr. Şenocak’a hayırlı olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Hasan Gönen’in Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden istifa etmesini ardından rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak’ı ziyaret etti.Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın makamında...

Başkan Kurt'tan Prof. Dr. Şenocak'a hayırlı olsun ziyareti
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Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Hasan Gönen’in Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden istifa etmesini ardından rektör vekili olarak atanan Prof. Dr. Kemal Şenocak’ı ziyaret etti.

Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın makamında gerçekleşen ziyarette Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt hayırlı olsun dileklerini iletti. Eskişehir’in iki üniversitesi ile bilim kenti olduğunu söyleyen Başkan Kurt, üniversitelerin bilimsel ve demokratik eğitimden taviz vermemesi gerektiğinin altını çizdi. Başkan Kurt, ESOGÜ’de geçtiğimiz aylarda yaşanan kötü olaylar ile ilgili de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Kurt’un ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Şenocak, “Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.
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