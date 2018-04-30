Başkan Kurt’un 1 Mayıs mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

İşçi ve emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayan Başkan Kurt, 1 Mayıs’ın “Emek en yüce değerdir” diyenlerin bayramı olduğunu kaydetti. Mesajının devamında 1 Mayıs’ın önemine dikkat çeken Başkan Kurt, "1 Mayıs, bir mücadelenin simgeleşmiş tarihsel adıdır. Bu tarih emekçilerin alın teri ve kanları ile yazılmıştır. Emeğin evrensel değerlerine ulaşmak için mücadele, her zaman daha iyiyi aramanın yolu olacaktır. Dünyada ekonomik krizler bahane edilerek emekçi haklarında geri gidişler dayatılmaktadır. Yaşanan tüm krizlerin bedeli işçilere ödetilmek istenmektedir. Bugün küresel güçlerin sadece çalışanları değil tüm insanlığa yönelik haksızlıkları her zamankinden daha büyük bir boyuta ulaşmıştır. Küresel kapitalizm şımardıkça acımasızlaşmış, zengin - yoksul uçurumu büyümüş, insanlar işsizlik, açlık ve sefalete itilmişlerdir" ifadelerini aktaran Başkan Kurt, bu olumsuzluğa dur demek, sesini çıkarmak, hak aramak isteyenlerin ise ellerinden ekmekleri alınarak; şiddetle, baskıyla, zulümle ve yasakla karşılaştığına dikkat çekti. Bu koşullarda herkese görevler düştüğünü kaydeden Başkan Kurt, bu görevin ise 1 Mayıs’ta hak aramanın kutsallığını, önemini, değerini ortaya koyacak, kararlı, ilkeli ve dik bir duruşla alanlardan işçilerin seslerini yükseltmek olduğunu vurguladı.

Tüm işçilere 24 Haziran hatırlatmasında bulunan Başkan Kurt, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi;

"Türkiye’de emekçilerin neredeyse yarısı kayıtsız çalışmaktadır. Sendikalaşma hala işten atılmanın sebebi olmakta ve ne yazık ki, iktidar bunları görmezden gelmektedir. Güvencesiz, esnek, kuralsız çalışma, iş cinayetleri tüm ağırlığı ile varlığını sürdürmektedir. Bunlara boyun eğmemek ve hakkını aramak için greve çıkmak isteyen işçilerin grevleri, OHAL gerekçe gösterilerek yasaklanmaktadır. Üstelik her zaman patrondan yana tutum alan iktidar ise bu grev yasakları ile övünmektedir. Yıllardır karşı çıktığımız, emek sömürüsü olduğunu vurguladığımız taşeron çalışma sitemi, yayınlanan bir KHK ile ‘kaldırıldı’ denildi. Ancak, taşeron çalışma kaldırıldı denerek, işçi ve emekçiler kandırılmış; aksine bu düzenleme binlerce işçinin işini kaybetmesine neden olmuştur. Hayallerini hep birlikte gerçekleştirmek isteyen işçi ve emekçinin üretimden gelen gücünü kullanması en doğal hakkıdır. Bu sene 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda işçi ve emekçilerin gündeminde 24 Haziran’da gerçekleşecek olan erken seçim var. İşçi ve emekçilerin için masaya yumruğunu vurarak, geleceğine sahip çıkma günü de gelmiştir. 24 Haziran’da oy kullanmak için sandık başına gidecek olan işçi ve emekçilerin, tek adam yönetimine karşı demokrasiye, parlamenter sisteme sahip çıkması gerekir. Barış, özgürlük, demokrasi için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, insan onuruna yakışır bir iş ve yaşam için hep birlikte alanlarda olacağız. Tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlu olsun."