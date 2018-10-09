ESKİŞEHİR:
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09 Ekim 2018 Salı 10:28

Başkan Özen filmde oynayacak

Eskişehir’de çekimleri devam eden Kral Midas’ın Hazinesi filminde Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen de yer alacak.Eskişehir’in tanıtımında önemli bir yere sahip olan Kral Midas’ın Hazinesi filminin çekimleri devam ediyor. Eskişehir’in...

Başkan Özen filmde oynayacak
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Eskişehir’de çekimleri devam eden Kral Midas’ın Hazinesi filminde Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen de yer alacak.

Eskişehir’in tanıtımında önemli bir yere sahip olan Kral Midas’ın Hazinesi filminin çekimleri devam ediyor. Eskişehir’in ilçeleri ağırlıklı olarak filmde yer alacakken, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen’e rol teklif edildi. Halktan biri olarak Çifteler’i tanıtmak için filmde yer alabileceğini söyleyen Başkan Özen, sürpriz bir rol ile kameraların karşısına geçecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özen, "Bizim işimiz Çifteler’i tanıtmak. İlk teklif geldiğinde olmaz diye düşündüm. Fakat halktan biri olarak Çifteler’in tanıtımı ile ilgili bir sahnenin yer aldığını duyunca sevinerek kabul ettim. Tam nasıl olacak belli değil ama Çifteler Sakaryabaşı’nda bir sahnede yer alacağım. Çifteler’i kısaca anlatmaya çalışacağım. Aslında biraz sürpriz olsun istiyorum. Biliyorsunuz Çifteler’i Türkiye’ye tanıtmak için çabalıyoruz. Burada insanlarımız 1 hafta dolu dolu tatil yapabilir. Turizmde öne çıktığımızı görüyoruz. Ama yeterli değil diyerek devam ediyoruz. Bu film bizim tanıtımımıza büyük olanak sağlayacak. Çifteler Belediyesi olarak bizler de sanata, sanatçıya ve Çifteler’in tanıtımına olan desteğimize devam edeceğiz" dedi.
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