Başkan Öztekin böyle veda etti

Hasan Polatkan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Eskişehir Barosu Genel Kurulu’nda, mevcut Baro Başkanı Rıza Öztekin ve başkan adayları konuşma yaptı.

Genel kurulda açılış konuşmasını yapan Eskişehir Barosu Başkanı Rıza Öztekin, "Hepsi birbirinden değerli avukatlarına siz kıymetli meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Baro başkanlığına aday olan Pınar Turhanoğlu, Ahmet Murat Karabulutlar, Özgür Evren Kırdemir ve Mustafa Elagöz’e ayrı ayrı başarılar diliyorum. Seçimlerimizi bir demokrasi şöleni olarak geçmekten sonuç ne olursa olsun kazanan Eskişehir Barosu olacaktır" dedi.

Başkanlığa veda eden Öztekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkanlık sıfatım bitiyor, ama ben hukukçuyum. Hukuk için sonuna kadar mücadele edeceğine söz veriyorum. Seçilen baro başkanı çağırsın yine çalışırım. Avukat hakları merkezinde onurla çalışırım. Hukukun üstünlüğü için her göreve hazırım. Gelecek başkan ve yönetimlerinin eksikleri konusunda da sessiz kalmayacağım. Seçilecek başkanlarımızın çıtayı daha da yükseltmelerini istiyorum."

Öztekin, konuşmasında Baro’da rekor bir bütçeyle teslim ettiklerinin de vurgusunu yaptı.

Düzenlenen genel kurulda 25 yılını dolduran avukatlara plaket verildi.