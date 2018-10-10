Başkan Yüzügüllü halk pazarında
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ilçedeki halk pazarını ziyaret etti. Pazar esnafı ve vatandaşları ile bir araya gelen Başkan Yüzügüllü, sohbet edip, hayırlı, bereketli pazarlar diledi.
Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ilçedeki halk pazarını ziyaret etti. Pazar esnafı ve vatandaşları ile bir araya gelen Başkan Yüzügüllü, sohbet edip, hayırlı, bereketli pazarlar diledi.
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