Başkan Yüzügüllü yağmur duasına katıldı

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, vatandaşlar ile birlikte yağmur duasına katıldı.Sivrihisar Karacaören Mahallesinde yapılan yağmur duasına katılan Başkan Hamid Yüzügüllü, vatandaşlar ile birlikte topraklara bolluk, bereket...

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, vatandaşlar ile birlikte yağmur duasına katıldı.

Sivrihisar Karacaören Mahallesinde yapılan yağmur duasına katılan Başkan Hamid Yüzügüllü, vatandaşlar ile birlikte topraklara bolluk, bereket ve hayırlı rızıklar istedi. Yağmur duasının ardından vatandaşlarla yemekte bir araya gelen Başkan Yüzügüllü, turizm konusunda atılan ciddi adımları ve yol haritasını anlattı. Vatandaşlar Başkan Yüzügüllü’ye yoğun ilgi gösterirken, yapılan projelerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.