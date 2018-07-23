Başkanı Av. Kazım Kurt’un sansürün kaldırılışının 110’uncu yıl dönümü mesajı

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Türk basınında sansürün kaldırılışının 110’uncu yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı

Açıklamasında, basının demokrasinin güvencesi olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Türk Basınının tarih boyunca hiç bu kadar baskı altında kalmadığını söyledi. Gerçeğin haberini yapan gazetecilerin ‘sadece haber yaptıkları için’ cezaevlerine konulduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, Türk Basın tarihinde sansürün ortadan kaldırılışının ve istibdat yönetiminin sona ermesinin 110’uncu yıl dönümü olan 24 Temmuz’un Basın Bayramı olarak kutlandığını vurguladı. Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti:

“Basın, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olan ‘Düşünceyi Açıklama ve Haber Alma Özgürlüğü’nün en temel aracıdır. Basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan unsurların başında gelmektedir. Ancak, aradan 110 yıl geçmiş olmasına rağmen farklı şekillerde devam eden sansür, hala gazetecilerin görevlerini özgürce yapabilmelerinin önündeki en büyük engeldir. Türkiye’de hâlâ 144 medya çalışanı cezaevinde tutuluyor. Hırsızların, katillerin, suç örgütü elebaşlarının serbest dolaştığı ülkemizde gazeteciler yazdıkları nedeniyle müebbet hapis cezaları alıyor.

Türkiye’de 24 Temmuz, bir süre bayram olarak kutlanmış ancak 12 Mart muhtırasının ardından gazetecilere ve gazetelere konulan yasaklar nedeniyle bayram sözcüğü kaldırılmıştır. Bu güne ise özgür haberciliğe ket vurma alışkanlığı miras kalmıştır. Günümüzde gazeteciler ve gazeteler tek sese biat etmeye zorlanıyor, gazeteler adeta tek elden çıkarılıyor. Tek sese biat etmeyen, bir elin 5 parmağını geçmeyecek sayıda kalan gazeteler ise para cezaları ve ceza davaları ile zapturapt altına alınmaya çalışılıyor. Bizlere düşen görev ise, ‘özgür basın’ geleneğini canla, başla devam ettirmeye çalışan bu gazetelere sahip çıkmak. Son olarak, bir cenderenin içinde yaşam savaşı veren gazetecilere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Basın hürriyetinden doğan mahsurların yegâne izale vasıtası (yok etme) yine basın hürriyetidir” sözlerini anımsatmak istiyorum” dedi.