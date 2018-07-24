Belçika milletvekili Turan’dan Başkan Ataç’a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Belçika Milletvekili Güler Turan ile makamında bir araya geldi.

Başkan Ataç’ın makamında gerçekleşen ziyarette Turan ve Başkan Ataç, sohbet ederek çeşitli konularda fikir alışverişinde bulundu. Başkan Ataç’ın belediye hizmetleri ve projeleri hakkında bilgiler verdiği Turan, Ataç’ı başarılı çalışmalarından ötürü tebrik etti. Ziyaret sonrasında bir değerlendirmede bulunan Turan, “Eskişehir’e bir takım ziyaretler için geldik. Tepebaşı’nda yaşayan vatandaşların da mutlulukla Ahmet Başkan’ın arkasında durduğunu görüyoruz, kendisini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettim. Tepebaşı’nı zevkle gezdik. Ben de hem milletvekili hem de yerel meclis üyesiyim. Belediyecilik gerçekten insanlara çok yakın bir siyaset. Ahmet Başkan’ı bu anlamda da çok takdir ediyorum. Devletlerarası ilişkileri bir tarafa koyalım, şehirler ve belediyeler arasındaki ilişkiler çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Ataç ise Güler Turan’ı misafir ettiği için memnun olduğunu kaydederek, “Belçika’da Türk vatandaşları siyasi anlamda çok başarılılar. Belediye başkanları, başkan yardımcıları, milletvekilleri çok sayıda var. Belçika’yı ziyaret ettiğimizde de sağ olsunlar bizlere sahip çıkıyor ve ağırlıyorlar. Sayın Milletvekilimizi de takip ediyorum, çok başarılı bir siyasetçi. Kadın olma özelliklerinden de kaynaklı olarak iyi işler yapıyor. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.