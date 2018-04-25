Belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı; 2 yaralı

Kaza, Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi üzerinde yaşandı. O.İ. (40) idaresindeki otomobil, önünde seyreden otobüse arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ile eşi S.İ. (36) yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, hastaneye giderek tedavi oldu.

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