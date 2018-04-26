Bilimin en eğlenceli hali ESPARK’ta

ECE Türkiye tarafından yönetilen, bulunduğu şehrin ve bölgenin sosyal ve kültürel yaşamının cazibe merkezi olan Espark Alışveriş Merkezi, 13-29 Nisan 2018 tarihleri arasında “Foxy Fox” isimli çok özel bir bilim sergisine ev sahipliği...

ECE Türkiye tarafından yönetilen, bulunduğu şehrin ve bölgenin sosyal ve kültürel yaşamının cazibe merkezi olan Espark Alışveriş Merkezi, 13-29 Nisan 2018 tarihleri arasında “Foxy Fox” isimli çok özel bir bilim sergisine ev sahipliği yapıyor.

Espark ziyaretçileri hayatın içindeki bilimi eğlenerek keşfedecekler. Hem eğlendirici hem de eğitici olan, 30’a yakın istasyonu bulunan interaktif sergi, küçükten büyüğe Espark Alışveriş Merkezi’nin tüm ziyaretçilerine açık olacak. Almanya’daki müzelerden de kesitler içeren bu ilginç bilim sergisi 13-29 Nisan tarihleri arasında Espark ziyaretçileri tarafından ücretsiz olarak deneyimlenebilecek.