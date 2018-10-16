Bir başarı hikâyesi

İstanbul’da yaşayan ve çeşitli sebeplerden dolayı ilkokula bile gidemediği için okuma yazmayı kendi kendine öğrenen Ayşe Emanet, kurduğu şirketin şubeleri ile üniversite mezunlarının umut kapısı oldu.Emanet, 22 yıl önce kurduğu şirketin...

İstanbul’da yaşayan ve çeşitli sebeplerden dolayı ilkokula bile gidemediği için okuma yazmayı kendi kendine öğrenen Ayşe Emanet, kurduğu şirketin şubeleri ile üniversite mezunlarının umut kapısı oldu.

Emanet, 22 yıl önce kurduğu şirketin Türkiye’de şubelerini açmaya başladı. Gelinlik, düğün kıyafetleri ve gelin başı olarak adlandırılan kuaför hizmetlerinin aynı anda verildiği bir konsept oluşturan Emanet’in şubelerine ise rağbet genellikle üniversite mezunlarından. İlkokula gidemeyen 50 yaşındaki Ayşe Emanet, önce kendi kendine okuma ve yazmayı öğrendikten sonra Halk Eğitim kurslarına katılmaya başladı. Açılan 10’dan fazla kursu başarı ile bitiren Ayşe Emanet daha sonra kendi şirketini kurarak tüm kurslardan edindiği bilgilerle şirketini büyüttü.

Bugün Türkiye genelinde şubeleri bulunan Emanet, “Okuma yazmayı bile bilmiyordum. Kendi çabalarımla kimsenin yardımı olmadan okuma yazmayı öğrenerek okuma yazma belgesi aldım. Daha sonra Halk Eğitim tarafından açılan kuaförlük, el sanatları, dikiş nakış, çeyiz mefruşat, makyaj, estetisyenlik gibi kursları bitirerek bitirdiğim kurslardan öğrendiğim bilgilerin hepsini kullanabileceğim bir şirket kurdum. Bir iğne ve bir iplikle başladığım şirketimde şu anda 150’ye yakın eleman çalışıyor ve bunların çoğu üniversite mezunu” dedi.

İstanbul, Konya, İzmir, Balıkesir, Bursa ve Gaziantep başta olmak üzere bir çok ile şube açtıklarını söyleyen 2 çocuk annesi Ayşe Emanet, “Şubemizi açmak için bize müracaat edenler arasında mimar, gıda mühendisi, dış ticaret uzmanı, halkla ilişkiler uzmanı, sosyoloji okuyan ve hemşireler de bulunmakta. Biz kıyafetten estetik uzmanlığına, gelinlikten ya da gece kıyafetlerinden kuaförlüğe kadar tüm hizmetlerin verildiği bir konsept hazırladık ve bu da çok ilgi gördü. Hedefimiz Türkiye’nin her yerinde şubeler açabilmek” dedi.

İnsanın istediğinde yapamayacağı şey olmadığını söyleyen Ayşe Emanet’in gençlere de bir nasihati var, “Başarısız insan yoktur, işini yarım bırakan insan vardır"

12. Şube Eskişehir’de

Ayşe Emanet’in 12 şubesini açtığı Eskişehir de ise yolu 4 yıl mimarlık yaptıktan sonra moda sektörünü tercih eden Fatmanur Bosna ile kesişti. Mimar Fatmanur Bosna 4 yıl mimarlık yaptıktan sonra moda ve tasarım sektörüne atıldığını belirterek, "Bu iş mimarlığa oranla daha keyifli zaten hobi olan kıyafet ve saç tasarımı mesleğim oldu" dedi.

Eskişehir Şubesi açılışına; Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım, Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birlik Başkanı Ekrem Birsen, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, şirket kurucuları Ayşe Emanet, Fatıma Çapkanman, şirket danışmanı Şule Arvas’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Tepebaşı İlçe Müftüsü Gafur Yıldırım’ın yaptığı dualarla şube açılışı gerçekleşti.