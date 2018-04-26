Bir vefa örneği

Heykeltıraş Mustafa Özdemir, 14 yıl sonra vefat eden arkadaşı adına sergi açtı. Sergide en dikkat çeken eser ise 2,25 metre uzunluğundaki Engin Üçyıldız anısına yapılan heykel oldu.Heykeltıraş Mustafa Özdemir tarafından vefat eden heykeltıraş-ressam...

Heykeltıraş Mustafa Özdemir, 14 yıl sonra vefat eden arkadaşı adına sergi açtı. Sergide en dikkat çeken eser ise 2,25 metre uzunluğundaki Engin Üçyıldız anısına yapılan heykel oldu.

Heykeltıraş Mustafa Özdemir tarafından vefat eden heykeltıraş-ressam Yıldırım Engin Üçyıldız anısına “Hüzün Tonları” adlı heykel sergisi Çamurdam Sanat Galerisi’nde açıldı. Sergi açılışına akademisyenler, fotoğraf sanatçıları ve sanat camiasının önde gelen isimleri katıldı. Heykeller sanatseverler tarafından büyük bir beğeni topladı. Sergide en dikkat çeken eser ise 2,25 metre uzunluğundaki Engin Üçyıldız anısına yapılan heykel oldu.

YILLAR SONRA SERGİ AÇTI

Heykeltıraş Mustafa Özdemir, uzun bir aradan sonra sergi açmanın heyecanını yaşadığını ifade ederek, “En son 2008 yılında bir sergi açmıştım. 14 yıldır hiç heykel üretmedim. Burada sergilenen heykeller o döneme ait eserler. Geometrik başlar ve oturan figürlerden oluşan bir sergi. Bir arkadaşımın yazısında esinlenerek sergimizin adını ‘Hüzün Tonları’ koyduk” diye konuştu.

Uzun yıllar sonra sergi açmasına Prof. Dr. Bilgehan Uzuner’in çok büyük katkısı olduğu aktaran Özdemir, “Bilgehan hoca ‘Mustafa sana bir sergi açalım’ demesiyle bu sergiyi açtık” dedi.

DEV HEYKEL DİKKAT ÇEKTİ

Arkadaşı Engin Üçyıldız anısına sergiyi açtığını ve ifade eden Özdemir, “Çok sevdiğim heykeltıraş-ressam arkadaşım Yıldırım Engin Üçyıldız 1997 yılında vefat etti. Çok iyi sanatçıydı. Ayrıca bilime de çok düşkündü. Yıldırım Engin Üçyıldız’ın anısına bu sergiyi açtık. Onun heykellerinden bir tanesini kendi yorumumla “popart” tarzında yaptık. Sadece Engin’i hatırlamak için. Bu heykel 2,25 metre uzunluğunda. Bunun malzemesi strafor üzeri kaplama. Espier Sanat sahibi Kadir Özdemir’in bu devasa heykel yapımında çok emeği geçti. Ben prototipini sundum kendisi bu heykeli üretti” dedi.

Toplam 31 eserin yer aldığını sergi 9 Mayıs tarihine kadar sanatseverlere açık kalacak.