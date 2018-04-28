ESKİŞEHİR:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:32

Birleşen kadınlar artık daha güçlü

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri’nde açılan atölyelere katılan kadınlar; yerel, ulusal, uluslararası düzeyde pazarlama olanakları geliştirmek ve yeni pazarlarda söz sahibi olabilmek için Odunpazarı Belediyesi’nin desteğiyle Odunpazarı...

Birleşen kadınlar artık daha güçlü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Odunpazarı Belediyesi Halk Merkezleri’nde açılan atölyelere katılan kadınlar; yerel, ulusal, uluslararası düzeyde pazarlama olanakları geliştirmek ve yeni pazarlarda söz sahibi olabilmek için Odunpazarı Belediyesi’nin desteğiyle Odunpazarı Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi’ni kurdu.

Gıda, hediyelik eşya ve konfeksiyon ürünleri üretimi ile organizasyon hizmetleri yapan kadınlar, Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde Garaj adında bir mağaza açtı. Orta Mahalle Mücellit Sokakta bulunan Garaj’da özel tasarım hediyelik eşya ve takı satışı yapılıyor. Garaj’ın açılışına katılan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Odunpazarı Kadın Girişimi, Üretimi ve İşletmesi Kooperatifi’nin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini vurguladı.

"Türkiye’ye örnek olmalı"

Açılışta konuşan Başkan Kurt, kadınlara çalışmalarında başarılar dilerken konu ile ilgili şunları kaydetti;

“Kadının evdeki boş zamanını ekonomiye katması ciddi bir iştir. Bu hem sosyal açıdan hem de ekonomik açıdan bir ihtiyaçtır. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Odunpazarı Belediyesi olarak bu konuda iddialıyız. Odunpazarı’nda kadınlarımızın hepsini mutlu edebilirsek, Eskişehir’de mutlu olur. Türkiye’de mutluluk yolunda ciddi bir adım atar. Sosyal demokrat belediyeciliğin en önemli özelliği, halka dokunmasıdır. Biz yaptığımız bütün çalışmaları sivil toplum örgütleriyle birlikte yapmaya gayret ediyoruz, yoksa bu iş Odunpazarı Belediyesi’nin kendi bünyesinde de yapılabilirdi. Şimdiye kadar da öyle yapıldı, ama sınırlı sayıda başarı elde edildi. Şimdi, sivilleştiği ve halk sahiplendiği zaman başarılı olma şansımız daha fazla. Gördüğüm kadarıyla da kadınlarımız bu konuda iddialı. Kadınların ürettikleri de Eskişehir’de önemsenecek nitelikte ve noktada. Ben bu kooperatife katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak en büyük müşteriniz olmaya hazırız. Her türlü desteği veririz, çünkü bu bir örnektir. Türkiye’ye de örnek olsun istiyoruz. Hayırlı olsun.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku