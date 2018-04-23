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23 Nisan 2018 Pazartesi 16:19

Bisikletlilerden 23 Nisan turu

Odunpazarı Belediyesi Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.Tarihi Odunpazarı Evleri’nin önünden yola çıkan onlarca bisikletli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik...

Bisikletlilerden 23 Nisan turu
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Odunpazarı Belediyesi Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Tarihi Odunpazarı Evleri’nin önünden yola çıkan onlarca bisikletli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için şehir turu attı. Bisiklet Çalışma Grubu üyeleri ve gönüllü katılımcılarla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve süsledikleri bisikletlerle yola koyuldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu çalışanı Bertan Durguner, "Etkinliği Odunpazarı Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu düzenliyor. Katılımcılar daha çok bisikleti seven insanlar. Katılımcılar bisikleti seven çocuklar. 23 Nisan dolayısıyla onlar için düzenledik bu töreni. Halktan katılım çok yüksek. Bayrak dağıttık hepsine. Herkese bayram coşkusunu yaşatmak istiyoruz doğrusu” ifadelerini kullandı.

Her yaştan vatandaşın bulunduğu etkinlikte gönüllü katılımın fazlalığı dikkat çekti.
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