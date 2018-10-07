Bot ve çizmeler cep yakıyor

Doların yükselmesiyle birlikte birçok alanda ham madde ve ürün satış fiyatlarında artış gözlenirken ayakkabı sektöründe de fiyatlar geçen senelere göre yüzde 70 artış gösterdi.Yurdun dört bir yanını esir alan soğuk havanın neden olduğu...

Doların yükselmesiyle birlikte birçok alanda ham madde ve ürün satış fiyatlarında artış gözlenirken ayakkabı sektöründe de fiyatlar geçen senelere göre yüzde 70 artış gösterdi.

Yurdun dört bir yanını esir alan soğuk havanın neden olduğu olumsuz şartlar, vatandaşı bot ve çizme almaya yöneltti. Soğuk havalardan ve yağıştan korunmak için kış alışverişlerine başlayan vatandaşlar, mağazaların yolunu tuttu. Doların artışının ayakkabı sektörüne yansımasıyla vatandaşın alım gücü azalırken, mağaza sahipleri de ham madde fiyatlarının yükselişinden şikayet ediyor. Soğuk havalarda tercih edilmesi gereken ayakkabıların özellikle daha rahat ve koruyucu olması gerekirken vatandaşlar daha çok şıklığa öncelik veriyor.

Eskişehir’de bir kadın ayakkabı mağazası sahibi olan Ümit Çifter, doların yükselişinin ayakkabı sektörünü de etkilediğini vurguladı. Çifter, “Fiyatlar geçen seneye göre yüzde 70 artmış durumda ham maddeden dolayı. Doların yükselmesi de etki etti tabi ki. İthal edildiği için suni deri bu sene deriye yaklaştı. Önceden deri almak çok zordu ama deri fiyatları standart bir seviyede kalırken suni deri fiyatları yükseldi” şeklinde konuştu.

“Ayak sağlığı artık düşünülmüyor”

Özellikle kadın müşterilerin ayak sağlığı faktörünü dikkate almaksızın şık görünmeye önem verdiklerini belirten Çifter, “Ayak sağlığı zaten artık düşünülmüyor. Özellikle bayanların çoğu görüntüye önem veriyor dolayısıyla ayakkabı seçimi yaparlarken sağlıklı olması geri planda kalıyor. Biz deri ayakkabıları, botları tercih etmelerinden yanayız insanların. Ayak sağlığımı düşünüyorum ve uzun ömürlü olsun istiyorum diyorsanız hakiki deri ayakkabı tercihi yapmak daha mantıklı. Deride de çok çeşitli ve estetik duran ürünler var artık, işçilikler deri için de çoğaldı” dedi.

“Waterproof ürünler su geçiriyor”

Ümit Çifter, mağaza sahipleri tarafından yağmur ve kar suyu geçirmediği söylenen bot ve çizmelerin daha çok tercih edildiğini ancak ayakkabıların her şekilde su aldığını iletti. Yeni sezonda daha çok buti tarzı ve sivri kesimli ayakkabıların ön planda olduğunu aktaran Çifter, “Çizme çok soruluyor tekrar gündemde onlar, deri düz taban ayakkabılar çok tercih ediliyor. Bunu yanı sıra yılan desenli, leopar, kırmızı, beyaz ayakkabılar çok ön planda. Nubuk her kış olduğu gibi bu kış da var” diye konuştu.