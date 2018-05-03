Bu projelerin her biri dünya için fayda sağlayacak

Eskişehir’de Turgut Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üretmiş olduğu ürünlerin sergilendiği, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Proje Fuarı açıldı.

100’ün üzerinde öğrencinin katılımıyla gerçekleşen fuarda 34 proje sergileniyor. Fuar ile ilgili bilgg veren TÜBİTAK sorumlusu Muradiye Büyükboduk Kandilci, öğrencilerin çok ilgili olduklarını söyledi. Kandilci, "Kasım ayından bu yana 34 proje ile başvurumuz gerçekleşti. Çalışmalarımız devam etti. Bugün artık emeklerimizin sonucunu aldığımız gün. Hep birlikte fuarımızda yapılan projeleri sergiliyoruz. 100’ün üzerinde öğrencimiz projeye katıldı. Öğretmenlerimiz son derece destek oldular. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz inşallah. Biz meslek lisesi olduğumuz için teknik konularda ürünlerimiz çıktı. Öğrencilerimiz sanayide çalışıyorlar, staj görüyorlar. Burada gördükleri şeylerden yola çıkarak bazı üretimlerde bulundular. Örneğin bir mayın tespit aracı var. Hem güncel bir soruna değiniyor hem teknik bir yönü var. Bazı şeyleri düşünerek ürettiklerini düşünüyorum. Öğrenciler gördüğümüz kadarıyla basında ve medyada çıkan sorunları takip ediyorlar. Buna yönelik bir çözüm üretmeye çalışıyorlar hem de derste öğrendiklerini bununla harmanlıyorlar. Öğrencilerimiz bu konuda gerçekten çok ilgi gösterdiler. Verilen sorumlulukları tam olarak yerine getirdiler. Zaten aktif öğrenmede projenin içinde yer aldıklarında daha güçlü çıkıyorlar. Öğrenme konusunda daha başarılı oluyorlar. Masa başında öğretimden çok farklı bu yöntem" diye konuştu.