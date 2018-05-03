ESKİŞEHİR:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 14:52

Burhanettin Çil’den yeni şiir kitabı: ’Dem Vurur Teller’

Eskişehir’in tanınmış şairlerinden Burhanettin Çil’in 2. şiir kitabı ’Dem Vurur Teller’i yayımlandı.Burhanettin Çil’in şiir kitabı rubai tarzındaki dörtlüklerden oluşuyor. Şair Çil, şiire tutkunluğunun bir sevda olduğunu söyledi....

Burhanettin Çil'den yeni şiir kitabı: 'Dem Vurur Teller'
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Eskişehir’in tanınmış şairlerinden Burhanettin Çil’in 2. şiir kitabı ’Dem Vurur Teller’i yayımlandı.

Burhanettin Çil’in şiir kitabı rubai tarzındaki dörtlüklerden oluşuyor. Şair Çil, şiire tutkunluğunun bir sevda olduğunu söyledi. Çil, "Şiir yazmak önce yürek ister, emek ister. Sudan duru, ince hisli duyguları gelinlik çağına gelmiş kızların kanaviçe işledikleri gibi, ilmik ilmik örmek siz değerli okuyucularımıza sunmak, elbette uykusuz gecelere yar olmayı gerektirir. Şiire gem vurmak doğru değildir. Dem Vurur Teller isimli bu kitabımdaki dörtlüklerin tümü rubai tarzında yazılmıştır. Burada az sözcük ve yoğun imgelerle çok şeyi anlatmak istedim. 206 dörtlüğün yer aldığı kitaptaki şiirler; aşk, sevgi, memleket, tabiat ve dini konuları işlemektedir. Ayrıca şiir kitabım 104 sayfadan oluşmaktadır" dedi.
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