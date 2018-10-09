ByLook kullanıcısı 2 kişi yakalandı

Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde 1’i kadın 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte gerçekleştirdikleri operasyonla 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.Öte yandan şüphelilerin örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.