ESKİŞEHİR:
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12 Ekim 2018 Cuma 12:26

Çadırlarla yaşayan gezici tarım işçilerine sağlık taraması

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, “Gezici Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayat Öykülerinin İyileştirilmesi projesi” kapsamında Seyitgazi elçesi Büyükdere mahallesindeki çadır kentte yaşayan tarım işçilerini sağlık...

Çadırlarla yaşayan gezici tarım işçilerine sağlık taraması
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, “Gezici Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayat Öykülerinin İyileştirilmesi projesi” kapsamında Seyitgazi elçesi Büyükdere mahallesindeki çadır kentte yaşayan tarım işçilerini sağlık taramasından geçirdi.

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Uğur Bilge; kırsalda çalışan “Gezici Tarım İşçilerinin” ihtiyacı olan; ayakta muayene, sağlık taraması, gebe takip, aşı programları, sağlıklı beslenme eğitimi, aile planlaması koruyucu yöntemlerin eğitimi ve koruyucu yöntem aparat dağıtımı gibi sağlık hizmetlerini Gezici Mobil Araçlarla, uzman sağlık ekiplerince verildiğini, belirtti.

Seyitgazi ilçesi büyükdere mahallesinde çadır kentte sağlık taraması gerçekleştiren Sağlık Müdürlüğü ekibini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, çalışmaları yerinde görerek hasta muayenesinde yaptı. Müdür Bilge; yürütmekte oldukları projenin rutin dışı bir uygulama olduğunu, tarım alanlarında çalışan işçilerin sağlık hizmeti almak için kent merkezi ve ilçe hastanelerimize gelmekte zorluk yaşayanlara, yaşam alanlarında sunulan özel bir hizmet olduğunu anlattı. Bilge, "Bu proje ile ilimizdeki “Gezici Tarım İşçilerinin” sağlık sorunlarının en aza indirilmesi ve olumsuzluklardan kaynaklı meydana gelen, can kayıpları, uzuv kayıpları, kronik hastalıklar ve diğer maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesini hedefliyoruz. Bu tür dezavantajlı insanlarımıza sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.
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