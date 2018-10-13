Çeşitli suçlardan aranan 6 firari şüpheli yakalandı

Eskişehir’de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından aranan zanlıların yakalanmasına yönelik kent genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda, suçundan hırsızlık suçundan 9 yıl 4 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, yağma ve hırsızlık suçundan 5 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, yağma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, hakaret ve hükümlü tutuklunun kaçması suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan bir şahıs, trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

Yakalanan 6 şüpheli, işlemlerinin akabinde cezaevine teslim edildi.