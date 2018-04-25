Ceza evindeki çocukların 23 Nisan sevinci

Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan çocuklara yönelik ’Küçük adamlar mutlu oyunlar’ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurum Müdürlüğü, Eczacı Faruk Erden Anaokulu ve Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilciği (TÜGVA) tarafından hazırlanan program kapsamında çeşitli gösteriler sunuldu. 0-6 yaş grubu çocukların sosyal ve ruhsal yönden motive edilmesi ve etkinleştirilmesi ile hükümlü olarak kalan gençler için hazırlanan gösteride, Yedi Cüceler tiyatro grubu tarafından oyunlar gösterildi. Ceza evinde kalan çocukların şiir okumaları ve güne özel kutlamalar yapıldı. Ayrıca çocuklara, giyecek, kostüm, mama, bez, şampuan, boyama kitapları, oyuncaklar, spor malzemeleri, bisiklet gibi özel bilgi ve beceri kazandıracak malzemeler de hediye edildi.

"Çocuklar sadece bugünün kıymetlileri değil geleceğinde teminatıdır"

Etkinlik ile ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge; "Sağlık Müdürlüğü Olarak Çocuklarımıza 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatarak, rehabilitasyonuna destek olmayı amaçladık. Çocuklar sadece bugünün kıymetlileri değil geleceğinde teminatıdır. Sağlıklı bir nesil yetiştirmek hedefindeyiz. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur düsturuyla çıktığımız yolda paydaşlarımızdan Türkiye Gençlik Vakfı ile gençlere ulaşma fırsatı buluyoruz. Yaptığımız çoğu projede genç beyinlerin sağlıklı gelişimine katkı sunarken aynı zamanda farkındalık da oluşturmuş oluyoruz. Yeni projelerimiz ile de önleyici sağlık hizmetlerini yerinde uygulama fırsatı bulurken genç bireylerde, ruhsal sağlık, spor ile güçlü fizik, dingin hayat felsefelerini aşılamaya çalışıyoruz. Bu tür projelerimizle gençlerle daha fazla biraya gelmeyi planlıyor paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

İki gün süren etkinliğe İl Sağlık Müdürü Müdürü Doç. Dr.Uğur Bilge, Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Koruma Kurumu savcısı Hüseyin Özdemir, Cezaevi Müdürü Kamil Özdemir ,Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Önder Ceylan, Eczacı Faruk Erden, Anaokulu Müdiresi Aynur Biçen, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden Müdür Yardımcısı Yakup Pınar ile Türkiye Gençlik Vakfı Eskişehir İl Temsilcisi (TÜGVA) Fatih Sert katıldı.