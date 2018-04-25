ESKİŞEHİR:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 11:21

Cezaevi firarileri Eskişehir’de yakalandı

Bilecik Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikleri tespit edilen 2 şahıs Eskişehir’de yakalandı.

Cezaevi firarileri Eskişehir'de yakalandı
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Bilecik Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettikleri tespit edilen 2 şahıs Eskişehir’de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Bilecik Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden 2 hükümlü Erkan Ş. ile Tayfun Y.’nin içerisinde bulunduğu aracın Erenköy Mahallesi’nde olduğunu belirledi. Ekiplerin, bölgede geniş çaplı araştırma yaptığını fark eden 2 hükümlü araçlarına binerek kaçmaya başladı. Cezaevi firarisi 2 hükümlü, yaklaşık 40 dakika süren kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalandı.

Öte yandan ‘Kasten adam öldürme’ suçundan kesinleşmiş 19 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Erkan Ş. ile hakkında 4 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tayfun Y.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
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