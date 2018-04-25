Cezaevi önünde silahlı saldırıda bulunan şüpheli yakalandı

Eskişehir’de, dün tahliye edilen kişiye cezaevi çıkışında silahlı saldırıda bulunarak yaralayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün tahliye olduktan sonra cezaevinden çıkan Berkay Eroğlu’na silahlı saldırıda bulunduktan sonra olay yerinden kaçan şahsın Oğuz D. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi Kumlubel Mahallesi Toplum Sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca gözaltına alınması akabinde emniyete götürülen şüpheli Oğuz D.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, silahlı saldırıda bacağından yaralanan Berkay Eroğlu’nun ise, hastanedeki tedavisinin devam ettiği bildirildi.