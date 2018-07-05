Cezaevinden firar eden zanlı Eskişehir’de yakalandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 22 Temmuz 2012’de 71 Evler Mahallesi’nde çıkan kavgada Volkan B.’yi telle boğarak öldüren ve Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesindeki açık cezaevinde hükümlü olarak bulunan Bektaş S.’nin (27), firar ettiği bilgisine ulaştı. Ekipler, kent genelinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda firari hükümlüyü saklandığı boş arazide yakaladı. Hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Bektaş S.’nin, ifadesinin ardından cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

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