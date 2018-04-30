Çiftçinin umudu yağmur duaları

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağışların olmaması nedeniyle kuraklığın kapıda olduğunu söyledi.Tepebaşı bölgesinde sık sık köyleri gezdiklerini ve yağmur dualarına katıldıklarını söyleyen Buluşan, “Tepebaşı...

Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yağışların olmaması nedeniyle kuraklığın kapıda olduğunu söyledi.

Tepebaşı bölgesinde sık sık köyleri gezdiklerini ve yağmur dualarına katıldıklarını söyleyen Buluşan, “Tepebaşı ilçemizin her köşesinde hafta sonları katıldığımız yağmur dualarına giderken bölgemizi inceleme imkanımız oluyor. Her köyümüzde çiftçilerimiz ekinlerinin yandığını söylüyor” dedi.

Nisan ayına kadar yağışların istenilen düzeyde olduğunu, ancak daha sonra yaşanan yağışsız ve sıcak havaların ürünleri olumsuz etkilediğini söyleyen Buluşan, şunları söyledi:

“Sezon başından nisan ayına kadar sağanak yağışlarla ürünlerimiz güzel geldi. Maalesef kar yağışı olmaması nedeniyle yer altı suları ve göletlerimiz çekilmekte. Havaların sıcak gitmesi toprağımızın harareti arttırıyor ve ürünleri yakıyor. Yağış olmazsa ürün olmaz. Maalesef kuraklık kapıda. Mübarek 3 aylarda, kandillerde yapılan yağmur dualarında dua etmekten başka çaremiz yok. Çiftçimizin ihtiyacı olan âfatsız yağışlara hepimizin ihtiyacı var.”