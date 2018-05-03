Çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesi seminerleri devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Alikev Gençlik Örgütü Düş Elçileri ve Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖV-DER) Eskişehir Şubesi ile birlikte daha önce Emek Halk Merkezi’nde gerçekleştirilen "Çocuğa Yönelik...

Odunpazarı Belediyesi, Eğitim Sen Eskişehir Şubesi, Alikev Gençlik Örgütü Düş Elçileri ve Tüm Öğrenci Velileri Dayanışma Derneği (ÖV-DER) Eskişehir Şubesi ile birlikte daha önce Emek Halk Merkezi’nde gerçekleştirilen "Çocuğa Yönelik Cinsel İstismarın Önlenmesi" başlıklı seminerlere devam edildi.

Büyükdere Halk Merkezi’nde düzenlenen seminere, Psikolojik Danışman Yasemin Şafak ve Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Barış Işık konuşmacı olarak katıldı. Cinsel istismar nedir?, belirtileri nedir?, ebeveynler nasıl yaklaşmalı?, hukuki başvuru yolları nedir?, yeni tasarı neler getiriyor? ve çocuğa yönelik cinsel istismar nasıl önlenir? konu başlıkların konuşulduğu seminerde, yeni cinsel istismar yasa tasarısı da anlatıldı.

Çocuğa yönelik cinsel istismar vakalarına çok sık rastlandığına dikkat çeken Şafak, üzerinin örtüldüğünü söyledi. Şafak, toplumun yapısı, kişisel faktörler, aile algısı, gelenek- görenek, çocukların kendilerini algılama biçimi ve toplumun çocuğa verdiği değer gibi etmenlerin ise bu örtme mekanizmalarını tetiklediğini kaydetti. Gazete ve televizyonlarda yer alan çocuğa yönelik cinsel istismar haberlerine de değinen Şafak, "Kullanılan dil ve haberlerin verilme biçimi çok yaralayıcı. Çocuğun bilgileri verilirken, faillerin bilgileri gizleniyor" dedi.

"Çok ağır cezalar kimyasal hadım, yayın yasağı suçun işlenmesini önlemez"

Çocuğa yönelik cinsel istismar sorununun ağır cezalar vererek ya da yayın yasağı koyarak çözülmeyeceğini vurgulayan Barış Işık, bu şekilde devletin üstünden sorumluluk attığını kaydetti. Asıl olan çocuklar istismara uğramadan koruyucu önlemler almak olduğunu altını çizen Işık, "Çocuğun ve ailenin hukuki mekanizmalara rahatça ve korkmadan ulaşacağı bir yapı kurmak gerekiyor. Çok ağır cezalar, kimyasal hadım, yayın yasağı suçun işlenmesini önlemez. Cezalar zaten ağır. Sorun istismarın gizli kalması. Gizli kalmasına neden olan toplumsal ve hukuki bir bakış açısının hakim olması" diye konuştu.