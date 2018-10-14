Çocuk Senfoni Orkestrası Tepebaşı’nın gururu oldu

Tepebaşı Belediyesi ‘İki Elin Sesi Var’ Çocuk Senfoni Orkestrası, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nce ödüle layık görüldü.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen 30. Olağan Meclis Toplantısı ve Aktif Yaşlanma Temalı Konferans, Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Bu yıl 10’uncusu düzenlenen, 32 üye belediyenin 91 projeyle başvurduğu Sağlıklı Kentler Birliği 2018 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Ödülleri yarışması sahiplerini buldu. Büyük bir sosyal sorumluluk projesi olan, kurulduğu günden bu yana yurt içi ve yurt dışında birçok konser veren Tepebaşı Belediyesi ‘İki Elin Sesi Var’ Çocuk Senfoni Orkestrası, ödül töreninde ’Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde ödüle layık görüldü. Ödülü, Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Menderes Mehmet Tevfik Türel, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a takdim etti.

Başkan Ataç’a Tepebaşı Belediyesi Meclis Üyesi Turgut Doğandor ile Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörü İnci Çalışkan eşlik etti. Kazanılan bu başarı hakkında bir değerlendirme yapan Başkan Ataç, "Çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak, sanata yönlendirmek adına hayata geçirdiğimiz bu proje, gün geçtikçe büyüyor ve yeni başarılara imza atıyor. Çocuklarımız o kadar iyi çalışıyorlar ki yurt içinde verdikleri onlarca konserin yanı sıra yurt dışından da davetler alıyorlar. Geçen yıl Mayıs ayında Belçika’nın Neerpelt kentinde düzenlenen Avrupa Genç Müzisyenler Festivali’nde aldıkları 3’üncülük ödülü, bu başarının en güzel örneğidir. Ayrıca çocuklarımız, yine 2017’nin Mayıs ayında, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile aynı sahneyi paylaşmanın, birlikte konser vermenin onurunu yaşadılar. Çocuklarımızla gurur duyuyorum. Onlar için ne yapsak az" şeklinde konuştu.