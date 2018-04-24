Çocuk Senfoni Orkestrası Tiran’da

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da konser verdi.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği tarafından, Tiran Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen konsere, Arnavutluk Kültür Bakanı Mirela Kumbaro, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Arnavutluk Savunma Bakan Yardımcısı Petro Koçi, Eskişehir Tepebaşı İlçe Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tiran Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ömer Osman Demirbaş’ın yanı sıra yüzlerce çocuk, sanatsever ve vatandaş katıldı. Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük’ün özel daveti ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için Tiran’a gelen İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası’nın ilk durağı büyükelçilikte düzenlenen 23 Nisan kutlamaları oldu.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçiliği’nde düzenlenen 23 Nisan kutlamaları renkli görüntülere sahne olurken, burada konuşan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç herkesin bayramını kutlayarak başladığı konuşmasında; “Değerli dostlarım Mustafa Kemal Atatürk 1920’de meclisin açılışında egemenliği ilan etmişti. 23 Nisan’ı 1924’te çocuk bayramı olarak düşünmüştü. 1979’da UNESCO o yılı çocuk yılı ilan ettiğinde bu önemli gün, uluslararası bir kimliğe büründü. Bizi, 23 Nisan kutlaması için senfoni orkestramızı buraya davet eden değerli büyükelçim ve eşine şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ise çocuklara ithafen yaptığı konuşmasında; “Yaşları küçük ama yaptıkları büyük, çok sevgili sanatçılar, Eskişehir’den Tiran’a hepiniz hoş geldiniz. Anadolu’nun merkezinden, Yunus Emre’nin ve Nasreddin Hoca’nın diyarından, benim ve eşimin de doğum yeri olan Eskişehir’den kalkıp, bizler için, Balkanlar’ın ortasındaki dost ve güzel ülke Arnavutluk’a geldiğiniz için çok mutluyuz. Başta Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve değerli çalışma arkadaşlarına bu etkinliğin gerçekleşmesinde katkılarından ötürü içten şükranlarımı sunarım" şeklinde konuştu.

Konserde Liceu Artistik Jordan Misja Güzel Sanatlar Lisesi’nin 60 kişilik korosu, İki Elin Sesi Var Orkestrası’na iki Arnavutça, iki de Türkçe parça ile eşlik ederek salondaki coşkuya ortak oldular. Aynı liseden 10 öğrenci de yaylı çalgılarda orkestrayla birlikte çaldı. Konserin ardından hep bir ağızdan “Hayat Bayram Olsa” şarkısı söylendi. Konserin gerçekleşmesinde emeği geçenlere; Global Lojistik Anonim Şirketi, Günaydın Et, Hafız Mustafa, Arnavutluk Türkiye Sanayi ve Ticaret Odası (ATTSO)’ya teşekkür edilmesinin ardından gece sona erdi.