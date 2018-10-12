Çocuklar baleyi Odunpazarı’nda öğreniyor

Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ücretsiz bale kursu çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Büyük ilgi gören Bale Atölyesinde eğitimler uluslararası dans sanatçıları tarafından veriliyor. Baleye yeni başlayanlar ve ileri seviyelerde olanlar için açılan atölyelere 7-13 yaş arasında yaklaşık 50 çocuk katılıyor. Bale atölyesinde çocuklar, teknik taktik, koreografi, ritim, müzik ve sahne çalışmalarının tüm inceliklerini öğreniyor. Çocuklar için rutin eğitimler dışında bu yıl gerçekleştirilecek olan özel bale festivalleri ve yarışma programları için de ayrı bir antrenman uygulanıyor. Odunpazarı Belediyesi, bale eğitimlerinin Devlet Opera Balesi’nde balerin olmak isteyenler için bir ön hazırlık, bale dansçısı olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir dans eğitim programı olmayı hedefliyor.

Klasik bale eğitiminin çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi için büyük önem taşıdığını belirten eğitmenler, çocuklara genel bale bilgisi, esneklik ve bale tekniğine geçiş derslerinin verildiğini söyledi. Eğitimlerde balerinleri point özel ayakkabısına hazırlamak için ayak, bilek, diz kaslarının güçlendirilmesi ve bedenin tüm kas gruplarına esneklik kazandırılması konularına öncelik verilirken, öğrenciler dönem sonunda eğitimini aldıkları bale dansı ile ilgili bir seçmeye tabi tutulacaklar. Seçmelerde başarılı olan öğrenciler, bir üst kademe için hazırlanabilecek.