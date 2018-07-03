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03 Temmuz 2018 Salı 16:13

Çocuklar Fevzi Çakmak Belde Evi’nde satranç öğreniyor

Tepebaşı Belediyesi’nin Yaz Dönemi Çocuk Kursları kapsamında düzenlenen satranç eğitimleri devam ediyor.Tepebaşı Belediyesi’nin Fevzi Çakmak Belde Evi’nde çocuklara yönelik yaz okulu eğitimleri kapsamında açılan satranç eğitimlerine...

Çocuklar Fevzi Çakmak Belde Evi'nde satranç öğreniyor
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Tepebaşı Belediyesi’nin Yaz Dönemi Çocuk Kursları kapsamında düzenlenen satranç eğitimleri devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Fevzi Çakmak Belde Evi’nde çocuklara yönelik yaz okulu eğitimleri kapsamında açılan satranç eğitimlerine katılan 20 öğrenci, yaz tatilini verimli biçimde geçirmenin keyfini yaşıyor. Yaz kurslarına katılan çocuklar, viyola ve keman kurslarının yanı sıra satranç da öğreniyor. 8-13 yaş aralığındaki 20 çocuk, 2 grup halinde, haftanın bir günü bu kurslara katılıyor, satranç öğrenmenin yanı sıra yeni arkadaşlar edinirken aynı zamanda sosyalleşiyor. Edindikleri bilgiler ile planlı hareket etmenin önemini kavrayan çocuklar; doğru ve çabuk düşünebilme konusunda kendilerini geliştiriyorlar.
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