Tepebaşı Belediyesi ile Espark AVM işbirliği ile 7-15 yaş arası çocuklar için ücretsiz sinema etkinliği düzenlendi.Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM işbirliği ile belediyenin çocuk merkezleri bünyesinde eğitim alan çocuklara karne hediyesi...

Tepebaşı Belediyesi ile Espark AVM işbirliği ile 7-15 yaş arası çocuklar için ücretsiz sinema etkinliği düzenlendi.

Tepebaşı Belediyesi ve Espark AVM işbirliği ile belediyenin çocuk merkezleri bünyesinde eğitim alan çocuklara karne hediyesi olarak ücretsiz sinema gösterimi gerçekleştirildi. AVM’deki sinema salonundaki gösterimde, Ferdinand isimli animasyon filmi izledi. İyi kalpli bir boğa olan Ferdinand’ın, yakalanıp alıkonduktan sonra evine geri dönme macerasını izleyen çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

7-15 yaşarası çocukların katılımı ile düzenlenen ücretsiz sinema gösterimleri, her hafta Salı günleri olmak üzere devam edecek.