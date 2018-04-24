Çocuklardan 23 Nisan konseri

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını şölen havasında kutlamaya devam ediyor.23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri” düzenledi....

Odunpazarı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını şölen havasında kutlamaya devam ediyor.

23 Nisan etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konseri” düzenledi. Şefliğini Ergün Elibaş’ın yaptığı konserde çocuk korosu ve keman öğrencileri sahne aldı. Gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde eğitmenliğini Hülya Düzbaş’ın yaptığı keman öğrencileri sahne aldı. “Uzun ince bir yoldayım” ve “İzmir Marşı” gibi eserleri çalan keman öğrencileri seyircilerden takdir topladı. Konserin ikinci bölümünde ise çocuk korosu sahne aldı. Şefliğini Ergün Elibaş’ın yaptığı çocuk korosu birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. “Hoş Gelişler Ola”, “Bir Dünya Bırakın” ve “Azize” gibi şarkılar söyleyen Çocuk Korosu seyircilerden tam not aldı.

Konserin son bölümünde ise çocuk korosu ve keman öğrencileri aynı sahneyi paylaştı. Öğrencilerinin birlikte söylediği İzmir Marşı’na konseri izlemeye gelen seyirciler de eşlik etti.