Çocukların dili ortak: sevgi

Eskişehir’de yaklaşık 2,5 yıl önce Derviş Baba adı altında başlayan iyilik hareketi, aynı gönüllü ruhuyla “Keşkül-ü Fukara” adı altında yoluna devam ediyor.

Keşkül-ü Fukara son olarak çalışmalarına çocuklar için düzenlediği “Çocuklarla Elele Umutlu bir Geleceğe” etkinliği ile devam etti. “Çocukların dili, dini, rengi yoktur. Onların ortak olan tek bir dilleri var, o da sevginin dili “ diyen gönüllülerden Anadolu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zekiye Doğan, düzenledikleri etkinlik hakkında bilgi verdi. Doğan, çocuklar için düzenledikleri etkinlikte nasıl bir araya geldiklerini şöyle anlattı:

“Bir hafta, 10 gün öncesinden başladı heyecanımız. Yüzde Gülücük Yüzde Mutluluk adında kendi kendine bir araya gelmiş, derdi çocukların mutluluğu olan bir gurup üniversite öğrencisi var. Bu gençler mahalleleri gezip, sokaklarda çocuklara eğlenceler düzenliyorlar. Anadolu Üniversitesi’nde de Topluma Hizmet Uygulamaları dersi nedeniyle bir araya gelmiş, sonra da bir daha ayrılamamış aynı dertle dertlenen başka bir gurup öğrencimiz var. Bir de liseli gönüllülerimiz var; yaşı küçük gönlü büyük bir grup liseli öğrenci. İşte bütün bu gönlü güzel gönüllü genç insanlar Keşkül-ü Fukara’nın çatısı altında buluştuk. Sonrasında birlikte çocuklar için eğlenceli bir organizasyon gerçekleştirerek, onlara çeşitli hediyeler ve lezzetli ikramlıklar hazırlayan gönüllüler, günü şarkılar söyleyerek ve dans ederek tamamladı. Palyaço kılığına girerek çocukları eğlendiren gönüllüler, “Yardım denince insana, ihtiyacı olana yardım anlaşılır, dil, din, millet, ırk ayırmayız” mesajını verdiler.

Etkinliğin organizasyonunu başından sonuna kadar yürüten ekibin başındaki Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Tuğba Başdemir ile İİBF öğrencisi ve aynı zamanda Yüzde Gülücük Yüzde Mutluluk ekibinin kurucusu Sadiye Karatopak, böyle bir etkinliğin bir parçası oldukları için çok mutlu olduklarını, önemli olanın çocukların hayatlarında ve kalplerinde güzel bir hatıra bırakmak olduğunu söylediler. İyiliğin bir günlük ya da boş vakitleri geçirmek için yapılan bir “faaliyet” olmadığının altını çizen gençler, “İyilik bir oluş bir haldir. İnsan ya iyidir ya değildir. Hobi olarak iyi olunmaz” dediler.

Keşkül-ü Fukara gönüllülerinin gelecek haftalarda da Eskişehir’de farklı dillerden, farklı renklerden çocukları bir araya getirecekleri çalışmaları sürecek.