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12 Ekim 2018 Cuma 15:54

Çocukların sağlığı için kantinler denetleniyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tepebaşı’ndaki okulların kantinlerini denetlemeye başladı.Yapılan denetimlerde kantinlerde satılan gıdaların son kullanım...

Çocukların sağlığı için kantinler denetleniyor
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Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tepebaşı’ndaki okulların kantinlerini denetlemeye başladı.

Yapılan denetimlerde kantinlerde satılan gıdaların son kullanım tarihleri, fiyat etiketlerinin olup olmadığı, ambalajlarının hasarlı olup olmaması ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gözetlenirken, gerekli durumlarda kantin çalışanları eldiven, maske ve bone takmaları konusunda uyarılıyor ya da yazılı ihtar veriliyor.

Denetimeler sırasında kantinlerin ayrıca işyeri açma ve çalışma ruhsatı da kontrol ediliyor. Ruhsatı olmayan, yasal düzenlemeler ve yönetmeliklere uygun çalışmayan kantinler hakkında yasal işlem başlatılıyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlığı için kantin denetimlerini sürdürecek. Tepebaşı’nda bulunan 125 okul kantini, denetimler kapsamında ziyaret edilecek.
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