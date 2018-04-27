Dedeler Ekibi sahnede

Tepebaşı Belediyesi Zişan Kızılcıklı Belde Evi’nde eğitim alan bağlama kursiyerlerinden oluşan Dedeler Ekibi tarafından düzenlenen konser programı beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesi Hedef Batıkent Belde Evi’nde düzenlenen etkinlikte Eskişehir’in sevilen halk müziği sanatçısı Mehmet Özel’in şefliğinde sahneye çıkan Dedeler Ekibi sevilen türküleri seslendirdi. Aldıkları eğitimler neticesinde gösterdikleri performans ile davetlilerden alkış alan ekip, enstrüman çalma konusunda kısa sürede gösterdikleri gelişim ile de alkış aldı. İcra ettikleri halk müziğinden eserler ile beğeni toplayan Dedeler Ekibi, katılımcılara türkü dolu bir gece yaşatmayı başardı.