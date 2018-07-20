ESKİŞEHİR:
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20 Temmuz 2018 Cuma 15:54

Dereyalaklılar da ’Kilittaş Seferberliği’nden memnun

Eskişehir İnönü Belediyesi, mahallelerde başlattığı ’Kilittaş Seferberliğini’ tüm hızıyla sürdürüyor.Bazı mahallelerde kısa bir süre önce başlatılan Kilittaş Seferberliği kapsamındaki çalışmaları denetlemek üzere Dereyalak...

Dereyalaklılar da 'Kilittaş Seferberliği'nden memnun
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Eskişehir İnönü Belediyesi, mahallelerde başlattığı ’Kilittaş Seferberliğini’ tüm hızıyla sürdürüyor.

Bazı mahallelerde kısa bir süre önce başlatılan Kilittaş Seferberliği kapsamındaki çalışmaları denetlemek üzere Dereyalak Mahallesini ziyaret eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, halkın yoğun ilgisiyle karşılandı. Personelden çalışmaların seyri hakkında bilgi alan Başkan Kadir Bozkurt, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti. Bozkurt’un Dereyalak Mahallesine ilgisinden ve talepleri karşılamasından memnun olduklarını belirten mahalleliler teşekkürlerini ilettiler. İnönü Belediyesi’nin Kilittaş Seferberliği diğer mahallelerde de tüm hızıyla devam ediyor.
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