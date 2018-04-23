Devlet Hastanesi’nde 23 Nisan coşkusu

Eskişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge, Sağlık Sen Eskişehir İl Başkanı Hasan Hüseyin Köksal ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Başkanı Fatih Sert, Eskişehir Devlet Hastanesi’nde tedavi gören çocukları ziyaret etti. Ziyaret esnasında çocuklara boyama kitapları ve bayrak dağıtılırken, 7 cüceler tiyatro ekibi ve palyaçolar miniklere unutamayacağı anlar yaşattı. Sağlık Sen İl Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, tüm dünyadaki çocukların barış ve huzur içerisinde yaşamalarının gerektiğini söyledi. Hastanede yapılan bu etkinliğin çocuklar için son derece önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Köksal, "Bugün ihtiyacı en belirgin şekilde hissedenler şüphesiz ki hastanelerdeki çocuklarımızdır. Onları bir nebze olsun mutlu edebilmek amacıyla 7 cüceler ve palyaçolar ile buluşturduk. Yine TÜGVA’lı kardeşlerimiz ile hastane ortamının çocuklar için masalsı bir havaya dönüşmesi için bizlerde elimizden geleni yapmaktayız. Hazırlanan bu ortamlar ve çocuklar için hastanelerde yapılan faaliyetler çocukların ruh dünyaları için son derece önemlidir. Nitekim bu sayede çocuklar ve ebeveynler için hastaneye gelmek travmatik bir olay olmaktan çıkacaktır. Ayrıca Suriye’de, Arakan’da ve Filistin’deki çokların minik dünyalarının bombalanmasından dolayı kaygı ve üzüntü duyuyorum. Tüm dünyadaki çocuklar için barış ve huzur diliyorum" dedi.

"Burada olmaktan çok mutluyuz"

TÜGVA İl Başkanı Fatih Sert de, hastanelerin minikler üzerindeki etkisinden bahsetti. Kötü etkilerin ortadan kaldırılması için çalışmaların devam edeceğini kaydeden Başkan Sert, "Hastane ortamındaki çocuklar ile ilgili çalışlarımız çok uzun zamandır devam etmektedir. Onları masallar, masal kahramanları, hastane içindeki oyun alanları ile hiç yalnız bırakmamaya çalıştık. Bugün çalışmalardaki hedefimiz, hastane ortamındaki çocukları masalsı bir hava içerisinde estetik değerleri ile buluşturup eğlendirmek ve korkularını gidermek örnek bir hastane ortamı oluşturmaktır. Bugün ise günün anlamından ötürü burada olmaktan çok mutluyuz. Dağıtılan hediyeler ve beraberimizde gelen gösteri ekibi, hastanedeki çocuklarımızı çok mutlu etti" diye konuştu.

"Çocuklar için eğlenerek tedavi olma imkanı hazırlıyoruz"

Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Yaşar Bildirici ise, hastane içerisinde farklı etkinliklerin yürütüldüğünden söz etti. Ailelerin de durumdan memnun olduğunu açıklayan Bildirici, "Hastanemizde çocuklara yönelik farklı projeler yürütmekteyiz. Çocuk tedavi alanlarının tamamını çocukların hayal dünyalarına göre dizayn ediyoruz. Çocuklar için birçok faaliyeti yürütüyoruz. Kısaca çocuk ve hastane kavramı yanına ’eğlenme, eğitim, kültür, oyun gibi kavramları ekledik. Böylece çocuklar için eğlenerek tedavi olma imkanı hazırlıyoruz. Bu durum hastanemize gelen çocukları ve ebeveynleri son derece mutlu etmektedir" ifadelerini kullandı.