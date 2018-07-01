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01 Temmuz 2018 Pazar 15:31

Devrim Erbil’in İkili Bakış Sergisi 23 Temmuz’a kadar uzatıldı

Açıldığı günden beri yaklaşık 450 sanat eserinin sergilendiği Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, şu sıralar sanat yolculuğuna Devrim Erbil’in İkili Bakış Resim Sergisi ile devam ediyor.5 Mayıs tarihinde açılışı yapılan...

Devrim Erbil'in İkili Bakış Sergisi 23 Temmuz'a kadar uzatıldı
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Açıldığı günden beri yaklaşık 450 sanat eserinin sergilendiği Odunpazarı Belediyesi Çağdaş Sanatlar Galerisi, şu sıralar sanat yolculuğuna Devrim Erbil’in İkili Bakış Resim Sergisi ile devam ediyor.

5 Mayıs tarihinde açılışı yapılan ve 3 Temmuz Salı günü kapanacağı açıklanan Devrim Erbil’in İkili Bakış Resim Sergisi, sanatseverlerin yoğun talebi üzerine 23 Temmuz’a kadar uzatıldı. Sanal gerçeklik uygulamasıyla teknolojiyi sanatla buluşturan Devrim Erbil’in İkili Bakış Resim Sergisi’nde, İstanbul siluetini oluşturan birbirinden önemli tarihi yapılar ve sokaklar, içinden geçilebilen renkli bir görsel dile bürünüyor. Muse VR tarafından oluşturulan "Sanal Devrim", sanatçının tuval üzeri yağlı boya eserlerini farklı bir açıdan ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Daha önce VR alanında şu ana kadar sadece Salvador Dali ve Van Gogh için yapılmış çalışmalar bulunuyordu. Devrim Erbil’in eserleri Türk ressamları için ilk VR çalışması olarak izleyicilerle buluştu. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Devrim Erbil’in İkili Bakış Resim Sergisi ve Sanal Devrim sanatseverlerin talebi üzerine 23 Temmuz Pazartesi Gününe kadar uzatıldı.

Resmin şairi olarak bilinen ünlü ressam Devrim Erbil, "İkili Bakış" adını verdiği üslupla ortaya koyduğu 35 eserleri Çağdaş Sanatlar Galerisi’nde Eskişehirli sanatseverler ile buluşan serginin küratörlüğünü ise İbrahim Karaoğlu yapıyor. Yoğun istek üzerine sergi tarihinin uzatılmasıyla ilgili konuşan İbrahim Karaoğlu, “Devrim Erbil, her sergisinde sanatseverleri yepyeni imgelerle, yeni duyarlılıklarla oluşturduğu resimleriyle buluşturan, şaşırtan bir sanatçı. İkili Bakış sergisine olan yoğun ilginin nedeni de bu belki de onu izleyen sanatseverlerin karşılaştıkları sürprizden memnun olmaları” ifadelerini kullandı.
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