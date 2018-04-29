ESKİŞEHİR:
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29 Nisan 2018 Pazar 14:42

Dr. Feridun Kunak’tan sağlık şifreleri

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak, Eskişehir’de ’Sağlıklı Yaşam’ konferansına katıldı.Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı Volkan Doğan’ın davetiyle Eskişehir’e gelen ve bir televizyon kanalında yaptığı...

Dr. Feridun Kunak'tan sağlık şifreleri
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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Feridun Kunak, Eskişehir’de ’Sağlıklı Yaşam’ konferansına katıldı.

Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı Volkan Doğan’ın davetiyle Eskişehir’e gelen ve bir televizyon kanalında yaptığı sağlık programıyla tanınan Op. Dr. Feridun Kunak, sevenleriyle bir araya geldi. Çok sayıda Eskişehirli’nin katıldığı programda, sağlıklı bir yaşamın nasıl sürdürüleceği ele alınırken Dr. Feridun Kunak; sağlıklı beslenmeden, kanser ve dolaşım sistemi hastalıklarına kadar pek çok konuda vatandaşları bilgilendirdi. Kunak, konferansın ardından 160 hastayı da muayene etti. Her biri kendi alanında uzman olan çok sayıda asistanı ile konferansı gerçekleştiren Feridun Kunak, katılımcılara kendi yazdığı ‘Sağlıklı Yaşam’ kitabını hediye etti.

Konferansın sonunda ise ses sanatçısı Bülent Çıraklı’nın şarkılarına eşlik eden Eskişehirliler, Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı Volkan Doğan’a teşekkür etti.
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