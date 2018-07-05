ESKİŞEHİR:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 15:09

Dünya Gençliği Odunpazarı’nda buluştu

Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC üyeleri, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ve Odunpazarı Belediyesi Kültür...

Dünya Gençliği Odunpazarı'nda buluştu
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Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC üyeleri, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ve Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünün desteğiyle Eskişehir’e geldi.

AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi kapsamında 10 farklı ülkeden 32 öğrenci Eskişehir’e geldi. Yurt dışından gelen öğrenciler, Eskişehir’deki lise öğrencileri ile AIESEC Eskişehir Projesini Odunpazarı Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştiriyor. Birlikte danslar eden öğrenciler, ülkeleri hakkında bilgi paylaşımı yaparak lise öğrencilerine dillerini geliştirme konusunda da destek oluyor. Sosyal sorumluluk projeleri hazırlayan öğrenciler, projelerin uygulamalarını ise yine birlikte yapıyor. Hem eğlenen hem de öğrenen öğrenciler, yaz tatillerini de zevkli bir şekilde geçiriyor. Ayrıca, ‘Dünya Bize Katılıyor’ Projesinde atölye çalışmaları sırasında çalışma grupları oluşturularak, dünyanın 16 sorunu üzerine çalışmalar yapılıyor.
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