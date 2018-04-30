ESKİŞEHİR:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 10:24

EGES Aksaray yolcusu

Hiç Görmeyen 2. Lig 1. Devre maçlarına katılacak olan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) sporcuları, Aksaray’a doğru yola çıktı.Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında, Aksaray’da...

EGES Aksaray yolcusu
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Hiç Görmeyen 2. Lig 1. Devre maçlarına katılacak olan Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES) sporcuları, Aksaray’a doğru yola çıktı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından 29 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında, Aksaray’da B1 (hiç görmeyen) 2. Lig 1. Devre maçları düzenlenecek. Bu maçlara katılacak olan EGES, müsabakalar sonucu birinci lige çıkmayı hedefliyor. Bunun için turnuvaya haftada çift antrenman yaparak hazırlanan takım, Eskişehir’in temsil etmeye devam edecek. EGES Başkanı İrfan Çetinkuş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarından bahsetti. Bu sene daha iyi hazırlandıklarını aktaran Başkan Çetinkuş, "Takımımız bu sene daha ciddi hazırlanma fırsatı yakaladı. Amacımız şehrimizi görme engelliler sporu alanında Türkiye’de iyi yerlere getirmek" dedi.
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