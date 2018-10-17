ESKİŞEHİR:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 16:20

EGES şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor

Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES), 15-19 Ekim tarihleri arasında Manavgat’ta yapılmakta olan Erkekler Goalball 3’üncü Lig 2’nci devre maçları ve Bayanlar Goalball Yükselme Grubu maçlarına iyi başladı.Erkekler Goalball 3’üncü...

EGES şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor
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Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü (EGES), 15-19 Ekim tarihleri arasında Manavgat’ta yapılmakta olan Erkekler Goalball 3’üncü Lig 2’nci devre maçları ve Bayanlar Goalball Yükselme Grubu maçlarına iyi başladı.

Erkekler Goalball 3’üncü Lig 2’nci devre maçları ve Bayanlar Goalball Yükselme Grubu maçlarına devam ediyor. Erkekler, oynadığı 5 maçta 5 galibiyet alarak şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu ispatladı. Kalan 4 maçı da kazanarak ipi göğüslemeyi hedefleyen Eskişehir temsilcisi, kupa ile dönmek istiyor. Bayanlar ise, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı. Kalan 2 maçı da kazanmayı hedefleyen EGES Bayan Goalball Takımı, ikinci lige çıkma yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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