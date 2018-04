Ekmeğin kilogramı 5 liraya sabitlendi

İç Anadolu Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Selami Ekşi, Eskişehir’de farklı gramajlarda farklı fiyatlarla yapılan ekmek satışı ve bu yılki Ramazan pidesinin fiyatı hakkında açıklamalarda bulundu.

Marketlerde değişen ekmek fiyatları ve yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Ramazan pidesine zam gelip gelmeyeceği merak edilirken Başkan Ekşi, Ramazan pidesi için sendika olarak zam talep edeceklerini aktardı. Artan çalışan giderleri, temel girdi olan undaki zam ve fırıncı esnafının üretici olarak kabul gördüğü için elektriği indirimli kullanırken değişen karar ile bu indirimden artık yararlanamadığını ifade eden Ekşi, 2 senedir ekmeğe herhangi bir zam gelmemesinde fedakarlıklarının önemli olduğunu söyledi.

“Ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayı geçmeyecek şekilde”

Marketlerde değişen ekmek fiyatlarının gramaj ile alakalı olduğunu aktaran Fırın İşverenleri Sendikası Başkanı Selami Ekşi, vatandaşların aslında her ekmeğe aynı ücreti verdiğini vurguladı. Artan giderler karşısında ekmeğe zam yapılmamasında fedakarlıklarının önemli olduğuna değinen Başkan Ekşi, yaptığı açıklamada, “Eskişehir’de ekmek fiyatlarına iki yıldır zam yapılmadı. Bu süreçte iki kez fırın işçileri ile toplu sözleşme yaptık. Bu yüzde 34’ü geçen bir rakamdır. Hammadde fiyatlarında örneğin temel girdi olan un iki yıl önce 60 lira bandında iken şu an 80 lira bandındadır. Enerji maliyetlerindeki artışa kamuoyu zaten şahit oluyor. Fırıncı esnafı daha önce üretici olduğu için elektriği bir miktar indirimli kullanıyordu. Yeni gelen uygulamayla bu indirimimiz de elimizden alındı. 2 yılda yaşanan enflasyonun değerlerini ve buna karşın fırıncının yaşadığı maliyetler gözönüne alınırsa ne kadar büyük fedakarlıklar yaptığımız açıkça belli olacaktır. Federasyonumuzun açıkladığı gibi ekmeğin kilogram fiyatı 5 lirayı geçmemektedir. 200 gram taban uygulama olmak üzere 10’ar gram arttırılarak ekmek fiyatı ve gramajı belirlenebilir. Değişkenliğin sebebi ise bazı fırıncı arkadaşlarımızın üretim tekniği itibari ile 200 gramı üretememesidir. Onlarda da 250 gramı 1 lira 25 kuruştur. Yani her iki durumda da vatandaşımız aldığı ekmeğe aynı parayı ödüyor. Dediğim gibi kilogram fiyatı şu anda 5 lirayı geçmiyor” şeklinde konuştu.

“Ramazan pidesi için zam talebinde bulunacağız”

Ramazan pidesinde de ekmek gibi 2 senedir herhangi bir zam olmadığını ifade eden Başkan Ekşi, bu sene zam talep edeceklerini aktardı. Sendika Başkanı Ekşi, “Ramazan pidesi de aynı şekilde 2 yıldır zam görmüyor. Bu yıl da bir miktar zam artışı için Ticaret Odası’ndan talepte bulunacağız. Eskişehir’deki pide ve ekmek fiyatları Türkiye’deki örneklerinden her zaman daha makul ve daha kalitelidir” diye belirtti.