Eko Şov Ritim Grubu temizlik araç ve gereçleri ile konser verdi

Tepebaşı Belediyesi Eko Şov Ritim Grubu, Eskişehir Mülteciler Günü etkinliğinde sunduğu gösteri ile beğeni topladı.

Tepebaşı Belediyesi temizlik işçilerinin oluşturduğu Eko Şov Ritim Grubu, Eskişehir Dünya Mülteciler Günü etkinliği kapsamında bir konser verdi. Tepebaşı Belediyesi’nin yanı sıra Tepebaşı Belediyesi Sağlıklı Kent Konseyi, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Soytarı Tiyatro Topluluğu, Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı, Sakin Okul Platformu, Baykuş Sanat Evi, Tekfen İnşaat ve Şenlikli Toplum Platformu’nun ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Tepebaşı Belediyesi Özdilek Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte sahne alan Eko Şov Ritim Grubu da temizlik araç ve gereçleri ile seslendirdiği şarkılar ile katılımcıların beğenisini topladı.

Eko Şov Ritim Grubu, Eskişehir’de yaşamını sürdüren çok sayıda mültecinin katıldığı etkinlikte yaklaşık yarım saat boyunca kendine özel stili ile eserleri icra ederken katılımcılardan yoğun alkış almayı başardı.